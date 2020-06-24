Başakşehir, liderliğini korumak için Galatasaray'ı yenmek istiyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir, liderliğini korumak için Galatasaray'ı yenmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 21:43
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın (25 Haziran) akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için