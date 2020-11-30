Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig takımıyla yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2020 18:42
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için