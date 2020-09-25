Başakşehir kötü gidişe 'dur' diyemiyor

Süper Lig'in son şampiyonu, ligde yaptığı kötü başlangıç sonrasında 0 puanda kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir kötü gidişe 'dur' diyemiyor
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25 Eylül 2020 22:39
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, üçüncü haftada da kötü gidişine son veremedi.

Turuncu-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk iki maçında Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, üçüncü haftada Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Roco ve 90. dakikasında Sabo'nun gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Fatih Karagümrük'e de aynı skorla mağlup olan Medipol Başakşehir, böylece 3. haftayı da puansız kapattı.

- Üçüncü haftada da gol atamadı

Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Oynadığı 3 müsabakada kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler, rakip fileleri havalandıramadı.

- Ligde 7 sezon sonra peş peşe 3 mağlubiyet

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 7 sezon sonra üst üste 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligde en son İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun 29, 30 ve 31. haftalarında yenilerek üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu sezonda küme düşmüştü.



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