Başakşehir Kayserispor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Başakşehir-Kayserispor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

20 Ekim 2018 01:36
Başakşehir Kayserispor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Başakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 9. haftasında Başakşehir-Kayserispor karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında oynanacak Başakşehir-Kayserispor maçı naklen yayınlanacak.

20 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir-Kayserispor maçı 20 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Konyaspor 1-0 öne geçti ancak 10 kişi kalan Beşiktaş 2-1 üstünlük sağladı. Fakat Konyaspor maçın bırakmadı ve attığı golle mücadele 2-2 sona erdi. 

Süper Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçları
Kasımpaş 3-1 Göztepe
Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor
Erzurumspor 1-0 Alanyaspor
Bursaspor 1-0 Ankaragücü
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor
Fenerbahçe 0-0 Başakşehir
Akhisarspor 1-3 Trabzonspor
Konyaspor 2-2 Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 EKİM CUMA
20:00 Galatasaray 1-1 Bursaspor

20 EKİM CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor
16:00 M.Başakşehir - Kayserispor
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe

21 EKİM PAZAR 
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor 
16:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor 
19:00 Göztepe - Beşiktaş

22 EKİM PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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