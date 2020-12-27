Başakşehir - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir - Kasımpaşa: Muhtemel 11
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27 Aralık 2020 07:48
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Başakşehir'de sakatlığı süren Caiçara, cezalı İrfan Can ve koronavirüs testi pozitif çıkan 1 futbolcu sahada olmayacak. Cezası iptal edilen Rafael ile sakatlığı geçen Mert Günok ise maçta forma giyebilecek.

Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson Başakşehir karşısında sahadaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir
Mert
Rafael
Skrtel
Epureanu
Hasan Ali
Berkay
Mahmut
Visca
Chadli
Gulbrandsen
Crivelli

Kasımpaşa
Ertuğrul
Hadergjonaj
Sadiku
Brecka
Haddadi
Aytaç
Tirpan
Yusuf
Hajradinovic
Varga
Hodzic

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir 5 maçtır kazanamıyor

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.



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