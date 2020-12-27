Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediiyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor.



Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Başakşehir'de sakatlığı süren Caiçara, cezalı İrfan Can ve koronavirüs testi pozitif çıkan 1 futbolcu sahada olmayacak. Cezası iptal edilen Rafael ile sakatlığı geçen Mert Günok ise maçta forma giyebilecek.



Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson Başakşehir karşısında sahadaki yerini alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Başakşehir

Mert

Rafael

Skrtel

Epureanu

Hasan Ali

Berkay

Mahmut

Visca

Chadli

Gulbrandsen

Crivelli



Kasımpaşa

Ertuğrul

Hadergjonaj

Sadiku

Brecka

Haddadi

Aytaç

Tirpan

Yusuf

Hajradinovic

Varga

Hodzic



Martin Skrtel ceza sınırında



Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.



Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



Başakşehir 5 maçtır kazanamıyor



Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.



