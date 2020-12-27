Başakşehir - Kasımpaşa: İlk 11'ler

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir - Kasımpaşa: İlk 11'ler
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27 Aralık 2020 18:01
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Başakşehir oynadığı 13 karşılaşmada aldığı 15 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.





Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir 5 maçtır kazanamıyor

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.



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