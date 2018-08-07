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Başakşehir, kadroyu UEFA'ya bildirdi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Burnley ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Başakşehir, kadroyu UEFA'ya bildirdi
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07 Ağustos 2018 11:31
Medipol Başakşehir, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kadroda Alparslan Erdem, Tunay Torun, Arda Turan ve ayrılması gündemde olan Mossoro yer almadı. Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ile sakatlığını atlatan Adebayor kadroya dahil edildi. Başakşehir, rövanş müsabakasına 16 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak.

Arda sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi ön elemelerinde forma giyemeyecek.

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