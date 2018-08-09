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Başakşehir kaçırdı, Manchester City kaptı

Manchester City'nin yeni transferi Daniel Arzani, 2 yıl önce Başakşehir'in de transfer gündemine geldi ancak transfer oyuncunun bir anda yükselişe geçmesiyle gerçekleşmedi.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir kaçırdı, Manchester City kaptı
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09 Ağustos 2018 15:23
SPORX ÖZEL - Dünya Kupası eleme maçlarından sonra Rusya'da da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Avustralya Milli Takımı'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu Daniel Arzani'yi Medipol Başakşehir'in elinde kaçırdığı ortaya çıktı. Manchester City'e 5 yıllık imza atan kanat oyuncusu, Türkiye'nin kapısından dönen oyuncular kervanına eklenmiş oldu.

Başakşehir kulübü transfer komitesinin yaklaşık 2 yıl önce İran asıllı Avustralyalı futbolcu için kulübü Melbourne City ile resmi temasa geçtiği, ancak o sırada ikinci takımda oynayan futbolcunun A takıma yükselmesi ve ardından gösterdiği performansla A milli takıma çıkmasıyla kulübünün transferini veto ettiği öğrenildi.

Melbourne City'de bu sezon oynadığı futbolla 18 yaşında A Milli Takıma yükselme başarısı gösteren ve Rusya'da da sergilediği futbolla beğeni toplayan genç yetenek için Başakşehir kulübü ile Malbourne City arasında bir yıl öncesi 250 bin euroya el sıkışıldığı, ancak bu görüşme ve yazışmalar sırasında Arzani'nin beklenenden kısa zamanda patlama yapmasıyla Avustralya temsilcisinin geri adım attığı ifade edildi.



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