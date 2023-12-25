Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna katıyor!

Beijing Guoan'dan ayrılan Josef de Souza, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Josef, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'de 3. takımına imza atacak.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna katıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 21:15
Trendyol Süper Lig'de kış transfer döneminin ilk transferi gerçekleşmek üzere. Son olarak Beijing Guoan forması giyen Josef de Souza, RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı oyuncu Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Josef de Souza, 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giydi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon burada oynadı.

34 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery