Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda rakibi Bodrumspor

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'u konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda rakibi Bodrumspor
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29 Kasım 2021 15:46
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.

Türkiye Kupası'na Medipol Başakşehir bu turdan başlarken, Bodrumspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.


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