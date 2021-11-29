Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda rakibi Bodrumspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.
Türkiye Kupası'na Medipol Başakşehir bu turdan başlarken, Bodrumspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.
Türkiye Kupası'na Medipol Başakşehir bu turdan başlarken, Bodrumspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.