Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal edildi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Turuncu-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.