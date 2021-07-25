Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal edildi

Medipol Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal olduğunu duyurdu

Haber; Sporx.com
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Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal edildi
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25 Temmuz 2021 16:28
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.




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