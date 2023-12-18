Başakşehir'in konuğu Sivasspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.
Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.
Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.
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