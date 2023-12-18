Başakşehir'in konuğu Sivasspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in konuğu Sivasspor
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18 Aralık 2023 14:52
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.

Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.

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