Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında perşembe günü İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.



Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu maç günü netlik kazanacak.



Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.



A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



- Lider Medipol Başakşehir



Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir 10 puanla lider durumda bulunuyor.



Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti.



Turuncu-lacivertli ekip grup aşamasının bitmesine iki maç kala bir üst tura yükselmeyi garantiledi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.



Fiorentina ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı. İtalyan temsilcisi ikinci sırada yer alıyor.





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