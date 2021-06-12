Başakşehir'in gözü Marlon'da

Süper Lig'de bu sezon geçtiğimiz sezon gibi kabus yaşamak istemeyen Başakşehir transferde elini çabuk tutuyor. Önceki gün Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yla sözleşme imzalayan Turuncu-Lacivertliler şimdi de gözünü Marlon Xavier'e dikti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in gözü Marlon'da
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12 Haziran 2021 14:01
Marlon Rodrigues Xavier
Marlon Rodrigues Xavier
Trabzonspor
Geride bıraktığımız sezon kümede kalma savaşı veren Medipol Başakşehir transfere hızlı bir giriş yaptı. Önceki gün Galatasaray 'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yla sözleşme imzalayan Turuncu-Lacivertliler şimdi de gözünü Marlon Xavier'e dikti. İstanbul ekibi, Trabzonspor 'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Brezilyalı sol bek için kulübü Fluminense'yle yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

Sıcak bakıyor

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kaldığı ve kısa süre içerisinde Başakşehir'inbaşarılı sol beki kadrosuna katabileceği öğrenildi. Marlon'un da Türkiye'de mutlu olduğu ve bu sebeple İstanbul temsilcisinin teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında

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