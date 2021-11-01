Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile yükselişi sürüyor

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı üç maçı da kazanarak yükselişini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile yükselişi sürüyor
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01 Kasım 2021 22:41
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı üçüncü maçı da kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Edin Visca 90+2. dakikada penaltıdan attı.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 10. sıraya çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Chadli ve Visca bu sezon ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ve Edin Visca bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Belçikalı oyuncu, mücadelenin 71. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Visca da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.


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