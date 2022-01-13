Başakşehir imzaladı, Konyaspor sitem etti!

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.



Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.



Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."



KONYASPOR'DAN SİTEM



Konyaspor, Serdar Gürler ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, Serdar Gürler'in Başakşehir'e satışına onay verildiği belirtildi.



Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:



"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…"





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