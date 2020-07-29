Başakşehir ilk transferini yapıyor

Turuncu- lacivertlilerin, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Haber; Sabah
Başakşehir ilk transferini yapıyor
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29 Temmuz 2020 12:17
Bir yandan şampiyonluğun coşkusunu yaşayan Başakşehir, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu- lacivertlilerin, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanatın, bugün Trabzonspor maçında son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi.

Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

Başakşehir Eljero Elia ile yollarını ayıracak olurken bu bölgeyi yine bedelsiz olarak dolduracak. Son dakika pürüzü çıkmazsa Fernandes, Başakşehir forması terletecek.



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