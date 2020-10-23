Başakşehir, ilk galibiyet sonrası devamını getirmek istiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli takım, 6. haftaya 4 puan ve averajla 20. sırada giriyor.



Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.



Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Nacer Chadli'nin bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği maç günü belli olacak.



Sakatlığı süren Okechukwu Azubuike ise bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.



