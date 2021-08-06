Başakşehir ile Yeni Malatyaspor golsüz bitirdi

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir ile Yeni Malatyaspor golsüz bitirdi
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06 Ağustos 2021 21:17
Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.

İki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka golsüz tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ile bir penaltıdan faydalanamadı.


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