Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Pazar günü 33. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı.



İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



- Son maç Başakşehir'in



İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı.



Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı.



Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.



- Lig maçları



İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.



Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.



- Başakşehir evinde üstün



Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak.



Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.



Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



- Kupada 3 maç



İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.



2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.



Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.



İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.













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