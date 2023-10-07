Başakşehir için flaş gelişme: Teklif yaptılar

City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesi için teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Başakşehir için flaş gelişme: Teklif yaptılar
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07 Ekim 2023 11:00
Son güncelleme 07 Ekim 2023 18:24
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve zirvenin güçlü takımları arasında yer alan Rams Başakşehir için flaş bir gelişme yaşandı.

City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı ve görüşmelere başladı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da yatırımcısı olan City Grubu'n bünyesinde şu takımlar bulunuyor: Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.



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