Başakşehir - Ibeira: 11'ler

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Ibeira ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.



İLK 11'LER



RAMS Başakşehir XI: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson.



Iberia XI: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne.



TUR İÇİN İHTİMALLER



Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.



Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.



AVRUPA'DA 54. MAÇ



UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında perşembe Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. karşılaşmasını oynayacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 78 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.



AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ MAÇ



RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü sınavını verecek.



Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.



Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.



Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.



SAHASINDA 27. MAÇ



RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis mücadelesi ile Avrupa kupalarında 27. iç saha maçını oynayacak.



İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 41 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.



EN GOLCÜ İSİM VISCA



RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.



Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 2. sıradaki en golcü oyuncular konumunda bulunuyor.



İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Berkay Özcan ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Krzysztof Piatek, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.



Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 16 golüne ise Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Olivier Kemen, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.



AVRUPA KUPALARINDA İLKLER



Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.



UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.



İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.



İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.



RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Gent'e elendi.



Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU