Başakşehir'i tutabilene aşk olsun

Sezon Organizasyon Tarih Maç Skor 1 2022-2023 Konferans Ligi 15.09.22 Başakşehir-Fiorentina 3-0 2 2022-2023 Süper Lig 12.09.22 Beşiktaş-Başakşehir 0-1 3 2022-2023 Konferans Ligi 08.09.22 Hearts-Başakşehir 0-4 4 2022-2023 Süper Lig 03.09.22 Başakşehir-Alanyaspor 2-0 5 2022-2023 Konferans Ligi 25.08.22 Antwerp-Başakşehir 1-3 6 2022-2023 Süper Lig 21.08.22 Başakşehir-Kayserispor 2-0 7 2022-2023 Konferans Ligi 18.08.22 Başakşehir-Antwerp 1-1 8 2022-2023 Süper Lig 15.08.22 Konyaspor-Başakşehir 0-0 9 2022-2023 Konferans Ligi 11.08.22 Başakşehir-Breidablik 3-0 10 2022-2023 Süper Lig 08.08.22 Başakşehir-Kasımpaşa 4-0 11 2022-2023 Konferans Ligi 04.08.22 Breidablik-Başakşehir 1-3 12 2022-2023 Konferans Ligi 28.07.22 Netanya-Başakşehir 0-1 13 2022-2023 Konferans Ligi 21.07.22 Başakşehir-Netanya 1-1 14 2021-2022 Süper Lig 22.05.22 Başakşehir-Trabzonspor 3-1 15 2021-2022 Süper Lig 15.05.22 Giresunspor-Başakşehir 1-1 16 2021-2022 Süper Lig 07.05.22 Başakşehir-Galatasaray 0-0 17 2021-2022 Süper Lig 30.04.22 Kasımpaşa-Başakşehir 2-3 18 2021-2022 Süper Lig 24.04.22 Başakşehir-Hatayspor 3-0 19 2021-2022 Süper Lig 16.04.22 Altay-Başakşehir 1-1 20 2021-2022 Süper Lig 10.04.22 Sivasspor-Başakşehir 0-2 21 2021-2022 Süper Lig 04.04.22 Başakşehir-Y. Malatyaspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, resmi müsabakalarda yenilmezlik serisini 21 maça yükseltirken, son karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ve Avrupa kupalarında çıkışını sürdüren Medipol Başakşehir, geçen sezondan bu yana oynadığı son 21 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ligde son 8 müsabakasını kaybetmeyen İstanbul ekibi, bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçta ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.Bu maçlarda 15 galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu 21 karşılaşmada 42 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise yalnızca 9 gol gördü.Medipol Başakşehir, 21 maçlık yenilmezlik serisinde yalnızca geçen sezon Galatasaray ve bu sezon Konyaspor ile oynadığı karşılaşmalarda gol atamadı.Turuncu-lacivertli ekip, son yenilgisini geçen sezon ligin 30. haftasında 19 Mart 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak yaşadı. Medipol Başakşehir, 180 gündür resmi maç kaybetmiyor.Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 5 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı 2 maçta kalesini gole kapattı.İstanbul ekibi, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'de kalesinde gol görmeyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında ise 5 ila 7. haftası geride kalan liglerde gol yemeyen takım kalmadı.Bundesliga'da en az gol yiyen takım 6 maçta kalesinde 4 gol gören lider Union Berlin. Serie A'da 6 maçta kalesinde 3 gol gören ikinci sıradaki Atalanta, Premier Lig'de 6 maçta 4 gol yiyen Wolverhampton, Fransa'da 7 maçta 4'er gol yiyen ilk iki sıradaki PSG ve Olimpik Marsilya ile İspanya'da 5 maçta 1'er gol yiyen Barcelona ve Villarreal, liglerinde en az gol yiyen takımlar olarak bulunuyor.Yenilmezlik serisi ve kalesini gole kapatmasıyla dikkati çeken Medipol Başakşehir, Avrupa kupaları ve ligde yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 maç oynayan ve 4 galibiyet, 2 beraberlikle grup aşamasına kalan turuncu-lacivertliler, grupta oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazandı ve 6 puanla zirvede yer aldı. Grupta Hearts'ın 3, Fiorentina ve RSC'nin ise 1'er puanı bulunuyor.Ligde, lider Konyaspor'dan 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir, rakibinin 1 puan gerisinde yer alıyor. Dört galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Galatasaray'ın averajla önünde 2. sırada yer alıyor.