UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında perşembe İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hearts müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Sakatlıkları bulunan oyuncular Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia antrenmana katılmadı. İki oyuncu, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele perşembe saat 18.30'da başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hearts müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Sakatlıkları bulunan oyuncular Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia antrenmana katılmadı. İki oyuncu, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele perşembe saat 18.30'da başlayacak.