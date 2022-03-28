Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü
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28 Mart 2022 22:44
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki idmana ısınmayla başlayan turuncu lacivertli ekip, 5'e 2 pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü noktaladı.

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

 
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