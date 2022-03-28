Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki idmana ısınmayla başlayan turuncu lacivertli ekip, 5'e 2 pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü noktaladı.
Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki idmana ısınmayla başlayan turuncu lacivertli ekip, 5'e 2 pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü noktaladı.
Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.