Başakşehir, hazırlıklara başlıyor!

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi.
Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi.
Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
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