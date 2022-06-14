Başakşehir, hazırlıklara başlıyor!

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir, hazırlıklara başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2022 19:48
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi.

Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ