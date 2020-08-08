Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı
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08 Ağustos 2020 19:24
Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."



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