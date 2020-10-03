Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Medipol Başakşehir ligin geride kalan 3 maçında gol atamadan kaybetti. Göztepe ise 3 maçta topladığı 5 puanla haftaya 8. sırada giriyor.



İki takımın eksikleri



Başakşehir'de cezalı İrfan Can ile sakatlığı bulunan Azubuike kadroda yok. Göztepe'de ise Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.



Muhtemel 11'ler



Başakşehir

Mert Günok

Rafael

Ponck

Epureanu

Mbombo

Mahmut Tekdemir

Aleksic

Visca

Crivelli

Gulbrandsen

Demba Ba



Göztepe

İrfan Can

Murat Paluli

Alpaslan Öztürk

Atınç Nukan

Berkan Emir

Soner Aydoğdu

Yalçın Kayan

Halil Akbunar

Mossoro

Tripic

Ideye



15. randevu



Medipol Başakşehir ile Göztepe bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir sahadan 9 kez galibiyetle ayrılırken 4 maçı ise Göztepe kazandı. Başakşehir'in evindeki maçlarda ise rakibine 5'e 2'lik üstünlüğü var.



Geçen sezon oynanan karşılaşmaları ise Başakşehir 3-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.



İki takım da kazanamıyor



Son şampiyon Başakşehir, bu sezon lige beklemediği gibi başladı. İlk hafta maçında Hatayspor'a 2-0 kaybeden turucu lacivertliler, 2. haftada Galatasaray'a sahasında yine aynı skorla mağlup olmuştu. Geçen hafta Karagümrük deplasmanına çıkan İstanbul ekibi yine 2-0 mağlup olarak golsüz ve puansız şekilde ligin son sırasına yerleşti.



İzmir ekibi Göztepe ise ilk hafta maçında Denizlispor'u sahasında 5-1 yendikten sonraki 2 hafta galibiyet alamadı. 2. haftada Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen hafta ise Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.



