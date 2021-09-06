Başakşehir golcüyü buldu: Okaka

Sezona istediği girişi yapamayan Başakşehir, transferin son günlerinde önemli bir golcüyü kadrosuna katıyor.



Başakşehir, Udinese forması giyen İtalyan golcü Stefano Okaka ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Başakşehir ile 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.



İngiliz ekibi Watford'dan 5 milyon euro'ya Udinese'ye transfer olan tecrübeli santrfor, 5 kez İtalya Milli Takımı formasını giydi. 1.86 boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 23 karşılaşmada 4 gol, 1 asist katkısı sağladı.



