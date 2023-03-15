Başakşehir - Gent: Muhtemel 11

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.Gent'te Okumu, Lemajic kadroda yok. Godeau, Torunarigha, Tissoudali'nin durumları ise belirsiz.Volkan, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, OkakaNardi, Piatkowski, Ngadjui, Fortuna, Hong, De Sart, Alessio, Samoise, Kums, Cuypers, OrbanUEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek.Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.Medipol Başakşehir, Gent mücadelesi ile Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak.İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 24 golü engelleyemedi.Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncuları konumunda bulunuyor. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.