Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı şifresiz izle (beİN SPorts)

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve ligin iddaalı ekiplerinden Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ligde 3-1 mağlup etmesinin ardından ligin zirvesi iyice kızışırken Ümit Özat ve öğrencileri zirvenin kaderini değiştirebilir.





Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.Lider Başakşehir zirve yarışında en çok orta sahasına güveniyor. Emre ve Mossoro'yu takımın beyni gibi gören Abdullah Avcı, Gökhan İnler, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'i sistemin en değerli parçaları olarak değerlendiriyorMedipol Başakşehir, yeni haftaya bir kez daha liderlik koltuğunda girerken, zirve hesapları değişmedi. Ligin sonuna kadar iddiasını korumak isteyen İstanbul ekibinde özellikle orta saha büyük önem taşıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı, takımının en çok bu bölgesine güveniyor. Turuncu-lacivertli teknik heyet, Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro'yu takımın en kritik noktası olarak görüyor.Sistemin beyni olarak değerlendirilen iki oyuncunun, futbol kaliteleri kadar tecrübelerinin de çok değerli olduğu savunuluyor. Bu iki ismin yanında kadroda alternatifi oluşturarak orta sahayı güçlendiren Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci iki yönlü oyunlarıyla dikkat çekiyor.Turuncu-lacivertlilerin pas sistemi, seri oyun anlayışı ve Avcı'nın taktik planlarında en kritik yer, merkez orta saha oluyor. Lig yarışında kadrosuna güvenen Abdullah Avcı da sık sık bu bölgede rotasyonlar uyguluyor.Orta sahada Emre Belözoğlu'nun katkısı da çok önemli oluyor. Tecrübesi ve kaptanlığıyla adeta takıma 'ağabeylik' eden 36 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'nın saha içindeki yardımcısı konumunu da taşıyor. Tıpkı bir antrenör gibi takımını saha içinde yönlendirme gücüne sahip olan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının da en güvendiği isim...Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK'te katıldığı radyo programında önemli açıklmalarda bulundu. ArdaTuran, Emmanuel Adebayor, Emre Belözoğlu ve kendi kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Avcı, Cengiz Ünder transferine de değindi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK'te katıldığı radyo programında açıklamalarda bulundu. Avcı, devre arasının en flaş transferi Arda Turan hakkında "Arda'yı Galatasaray altyapısından beri tanırım, aşağı yukarı 15 yılın üstünde tanışıklığımız var. Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı yaptı. Ama bir iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye'de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.CRI TÜRK'te yayımlanan 'Spor Hikayeleri' programının canlı yayın konuğu olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendi takımı ve Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Devre arasının en flaş transferi Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, "Arda'yı Galatasaray altyapısından beri tanırım, aşağı yukarı 15 yılın üstünde tanışıklığımız var. İspanya'da iken maçlarını izlemeye de gittim. Hatta bir keresinde ben gidemeyince iki oğlum ve eşim maça gitti. Onlarla inanılmaz ilgilendi. Sürekli iletişim halinde idik maç analizleri bile yapıyorduk. Son zamanlarda yaşadıkları dolayısıyla duygusal biride olduğu için onu çok etkiledi. Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı yaptı. Ama bir iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye'de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım. Bir milyondan fala iyi şey yaptı, ama iki hata yaptı diye onu kaybedemeyiz. Görüşmelerimizde Avrupa'da kalabildiğin kadar kal, herhangi bir şey olmadığı zamanda Başakşehir'in kapısı sana sonuna kadar açık dedim. Şimdi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Grup enerjisi çok iyi. Yüzü gülüyor. Bizde onunla birlikte olmaktan son derece mutluyuz" dedi.Futbola Kasımpaşa'da başladığını belirten başarılı teknik adam, "Futbol dışında başka işle uğraşmayı hiç düşünmedim. Başka işle uğraşacak zamanımda, boşluğumda olmadı. Lise yıllarımda beden öğretmenleri yoktu diğer sınıfların antrenörlüğünü bile yapıyordum. Mahallenin efendi, lider abisi oldum. Hayat felsefem dürüstlük üzerine olan, otokontrolü yüksek yaşam biçimi olan biri oldum" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa'nın futbol açısından ayrı bir önemi olduğunu söylen Avcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'da futbola Kasımpaşa'da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. İyi bir futbolcuydu" dedi.Antrenörlük hayatını değerlendiren Avcı; "Antrenörlüğünü milli takım öncesi ve sonrası diye ikiye bölüyorum. İşin açıkçası milli takım öncesi antrenörlüğümü şu an itibariyle beğenmiyorum. Bu işin sonu yok dünyanın bu kadar geliştiği, değiştiği yerde biz de yerimizde duramayız. Bizde kendimizi geliştirmemiz lazım. Hayat böyle bir şey zaten. Orda kalırsan zaman tünelinde kalıyorsun zaten. Milli Takım'da ve uluslararası arenada yaşadığım tecrübeler, sahanın içiyle, sahanın dışıyla, medyasıydı iletişimiydi, yurtdışındaki organizasyonlardı bunlar bana önemli deneyimler kazandırdı" diye konuştu.İtalya'nın dev kulüplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder konusuna da değinen Avcı, "Cengiz gittiği her yerde kendi çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Slovenya'daki kamptan ayrılırken ona şunu söyledim. Yapacağım en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesisler de kalıyordu. Bir gün ona artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerler de yemek yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım dedim ve tesislerde çıkardık onu. Kendine bir yaşam alanı bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya transfer oldu" dedi.Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de yer alan yıldız oyuncular için de şunları söyledi: "Hayata hep çözüm noktası ile baktım ben. Bizim külümüzde bu evrelerden geçiyor. 2-3 yıl önceki çalıştığım oyuncu profiliyle bugünkü oyuncu profili arasında çok fark var. Bugün İngiltere Premier Ligi'ni İspanya La Liga'yı görmüş, milli takımı görmüş uluslararası başarılıları olan oyuncu profiline sahibiz. Benim takımımın yüksek kişilik analiz testini de yaptırdım. Karşımıza şöyle bir şey çıktı: Egosu yüksek, algısı da yüksek bir takım. Verdiğini çabuk alabiliyorsun ama egosu da yüksek bir takım. Burada da yönetme iletişim devreye giriyor."Avcı, 37 yaşında hala futbola devam eden Emre Belözoğlu için; "Bence Emre 40 yaşına kadar oynasın. 2011 yılında Milli Takım'ın başında iken aday kadroyu açıkladığımda Emre Belözoğlu vardı kadroda. Bütün basın Emre'nin ne işi var diye üstüme geldi. 2017 yılında ise bütün basın Emre neden kadroya alınmıyor dedi. Bizde 3'üncü yılı. Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Dün akşam Bayern Münih-Beşiktaş maçını izliyorum. Kolombiyalı Rodriguez var orda. Tarz olarak ona benziyor. Hatta Emre'nin çok daha fazla artıları var. Doğru yönlendirmeler olsaydı İnter'de oynadı daha büyük kulüplerde bile oynayabilirdi. Duygusal, zekasına mağlup olan bir çocuk tıpkı Arda gibi. Aşırı derece duygusallar. Özleri inanılmaz tertemiz. Emre ile ilgili ne yapacağımızı hep birlikte sezon sonu kara vereceğiz" dedi.Başarılı teknik adam Adebayor ile ilgili görüşlerini de şu sözlerle aktardı: "Adebayor, baskın karakter, çok büyük profesyonel, iyi oyuncu, lider oyuncu. Ben her şeyden önce şunu gördüm onda oyundan yaptığı işten inanılmaz keyif alan birisi. Bu kadar güler yüz olamaz. Her sabah geldiğinde kulüpte personel dahil herkes ile tokalaşıyor. Önemli katlımlar sağlıyor bize, genç oyuncularla çok ilgileniyor."Kariyerinin son döneminde büyük sıkıntılar çeken Adebayor'un Başakşehir'de yaşadığı toparlanma süreci adeta adım adım örüldü, Togolu forvet, hayata yeniden döndü.Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Emmanuel Adebayor, geldiği günden bu yana sürekli pozitif bir etki bıraktı. Kariyerinde sıkıntılı bir süreç yaşarken İstanbul ekibine gelerek adeta dönüm noktasına imza atan Adebayor, adım adım zor günleri geride bıraktı.2010 yılından itibaren kariyerinde sıkıntılı günler geçiren yıldız forvet, şimdi oldukça mutlu anlar geçiriyor. Tecrübeli oyuncu, 2010 Afrika Uluslar Kupası'nda Togo Milli Takım kafilesiyle silahlı saldırı yaşayan, ailesinin büyü skandallarıyla uğraşan ve psikolojik olarak etkilenen, son olarak da İngiltere'de Cyrstal Palace ile forma giyemeyip, yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kaldı.Adebayor, Medipol Başakşehir'de ise altın gibi 1.5 sezon geçirdi. İşte Adebayor'u hayata döndüren hamleler:1 Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sevgisi ve saygısı2 Kulüpteki herkesin bir yıldız saygısı göstermesi3 Takım arkadaşlarıyla iyi diyalog ve kaptanlar arasında yer alması4 İstanbul'a ve Türkiye'ye duymuş olduğu sevgi5 Yeni ve huzurlu bir hayat düzeni6 Futbol anlamında yeniden form tutması ve tüm motivasyonunu saha içine vermeTuruncu-lacivertliler son iki sezonda en çok zirvede kalan takım oldu. Bu süreçte Medipol Başakşehir, 22, Beşiktaş 18, Galatasaray 16 zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise liderlik yüzü göremedi. Medipol Başakşehir, bu dönemde en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım unvanının da sahibi olduSpor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın mağlup olmasıyla yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, son 2 sezonda en fazla zirvede kalan takım unvanını da sürdürdü.Turuncu-lacivertli ekip, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha uzun süre zirvedeki yerini korumayı başardı.Son 2 sezonda Medipol Başakşehir, 22 lig haftasında zirvede yer alırken, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 16 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Bu süreçte Fenerbahçe ise hiçbir hafta liderliğe çıkamadı.Abdullah Avcı'nın ekibi, son iki sezonda 22 hafta ile en uzun süre zirvede kalan takım oldu.Geçtiğimiz sezon 15, bu sezon da 7 hafta zirvede kalan turuncu-lacivertliler, bu unvanının yanında, bu süreçte en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım olmayı da başardı.Medipol Başakşehir, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 119 puan topladı. İstanbul ekibi, rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak Gençlerbirliği'nde maç öncesi Başkan Murat Cavcav basına açıklamalarda bulundu. Kulübün mali yapısı, Sessegnon transferi, Ümit Özat ve babası merhum İlhan Cavcav hakkında verdiği röportaj ve detayları...Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden babası İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden sonra Gençlerbirliği'nde başkanlığına seçilen Murat Cavcav, "Başkanlığı sevmeden yapmak mümkün değil. Bu işi çok seviyorum." dedi.Murat Cavcav, Ümit Özat'ı gönderdiği sezonda tekrar takımın başına getirmesi, onursal başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden sonra başkanlık yaptığı yaklaşık 1 yıllık dönem, sezon başı ve devre arası yapılan transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Başkanlık görevinin kolay olmadığına vurgu yapan Murat Cavcav, "Rahmetli babam 40 yıl başkanlık yaparken ben de 25-30 yıl onun yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Aynı iş yerinde de sağ kolu olarak yanında çalıştım. Üzüntüleri sevinçleri birlikte yaşadık." diye konuştu.Kırmızı-siyahlı ekibin başkanlığına seçildiği için onur duyduğunu dile getiren Cavcav, şu ifadeleri kullandı:"Başkanlık zor, stresli, her türlü neticenin olabildiği bir iş. Bir işi sevmeden yapmak mümkün değil, ben bu işi çok seviyorum. Babamın 40 yıllık hizmetlerini göz önüne alarak ne kadar yorulduğunu anlıyorum. Bir hafta babamla tatil yapmış değilim. Kulübe bu kadar bağlıydı. Maç kaçırmazdı. Ben de aynı şekilde, aynı hisleri, duyguları yaşıyorum. İş başa gelince kolay olmadığını anlıyorsun. Onun yolunda, onun izinde daha iyi bir Gençlerbirliği'ni herkese göstermek hedefimiz."Murat Cavcav, gönderdiği Ümit Özat'ı aynı sezonda tekrar teknik direktörlüğe getirmekle doğru hamle yaptığını söyledi.Ümit Özat'ın Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştiğini, kulübü çok sevdiğini belirten Cavcav, "Teknik direktörlüğünün dışında ağabey kardeş gibiyiz. Çok iyi bir diyaloğumuz var. Yapı olarak çok düzgün, iyi niyetli bir çocuk. Futbolu, Gençlerbirliği'ni, camiayı çok seviyor." şeklinde konuştu.Kulüplerde teknik direktör değişikliklerinin yaşanmasının doğal olduğunu dile getiren Cavcav, şöyle devam etti:"Her kulüpte hoca değişikliği oluyor, geliyor gidiyor ama doğrusunu bulmak önemliydi. Ümit Özat'ı tekrar getirmekle doğru, isabetli bir hamle yaptığıma inanıyorum. Bunun karşılığını da görüyoruz. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin Ümit hocamızla yeni transferlerimizle daha iyi yerlere geleceğinden adım kadar eminim. Hocamızın gördüğüm kadarıyla futbolcularla diyaloğu çok iyi, arkadaş hatta kardeş gibi. Kaçırdığım idman bir elin parmak sayısını geçmez. İdmanlarda hocayla futbolcuların diyaloğunu gördüğümde Ümit hocayı tekrar getirdiğim için kendimle gurur duyuyorum."Gençlerbirliği'nin her zaman üst basamaklara layık olduğunu ifade eden Cavcav, Özat'ın yeniden takımın başına gelmesinin ardından kırmızı-siyahlı ekibin daha iyi olduğunu, iyi oynadığını ve seyirci sayısını artırdığını vurguladı."Maçların 5'ini içeride 7'sini dışarıda oynayacağız İçeride dışarıda puanlar toplamak istiyoruz. Futbol bu belli olmaz bugünden kestirmek kolay değil. Gençlerbirliği'nin layık olduğu üst sıralarda olması en büyük arzum, hedefim. İsterim ki ilk 4'e ilk 5'e girelim. Neden olmasın? Biz böyle futbol oynadığımız sürece başaramayacağımız bir şey olamayacağını düşünüyorum."Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulüpteki ödeme düzenine dikkati çekerek "Gençlerbirliği'nde hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı olmaz." dedi.Oynadığı futbolla dikkatleri çeken 33 yaşındaki Beninli Stephane Sessegnon'un transfer sürecine ilişkin "10 numaraya ihtiyacımız vardı. Ekibimiz ve ben izledim. Güç katacağına inandık ve davet ettik." bilgilerini veren Cavcav, şu ifadeleri kullandı:"Geldi, kulübü gördü, gezdi, aile ortamını gördü. Daha önceden tanıştığı futbolculardan kulüp hakkında bilgiler aldı. Aldığı bilgiler kendisini tatmin etti. Gençlerbirliği'nde hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı olmaz. Gününde maaş, prim, transfer ücretleri, maç başı ücretlerini alırlar. Böyle bir sıkıntı olmadığını görünce Gençlerbirliği'ni tercih etti. Ne kadar para verdik, oraları karıştırmayın. Bazı futbolcularda ara sıra olabiliyor. Gençlerbirliği'nin bütçesini biraz aşan bir ücret ama faydalı olması önemli."Kırmızı-siyahlı ekibin basamakları yavaş yavaş tırmandığını ifade eden Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:"Taraftar, takımın sahada gösterdiği iyi futbolla çoğalacaktır. İlhan Cavcav Sezonu camia için önemli ama benim için çok daha ayrı önemi var. Başarılı olmak zorundayız. Hep birlikteyiz, aileyiz. Gençlerbirliği büyük bir aile. Medipol Başakşehir deplasmanına gideceğiz. İlk devre kendi sahamızda yenmiştik. Yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Her şey güzel olacak. İyi oynayarak daha fazla taraftarımızı stada çekeceğiz. Futbol seyirciyle olduğunda zevkli bir oyundur."Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği 9, kırmızı-siyahlı kulübün TFF 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı Hacettepe ise 16 maçtır kaybetmediSpor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve kırmızı-siyahlı kulübün TFF 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı Hacettepe'nin tesislerinin bulunduğu Beştepe'de "yenilmezlik gururu" yaşanıyor.Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez göreve gelen Ümit Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar 9 haftadır, başkentin tecrübeli teknik adamı Mustafa Kaplan'ın başında olduğu "kardeş kulüp" Hacettepe de 16 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmedi.Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor karşısında son yenilgisini alan kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile berabere kalırken Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti.Özat'ın ikinci döneminde 1 yenilgi, 5 beraberlik ve 4 galibiyetlik performansla 17 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 25 puanla 13. basamakta bulunuyor.Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe ise Türkiye futbol liglerinde bu sezon en uzun süre yenilmeyen takımı unvanını elinde bulunduruyor.Başkentin tecrübeli teknik adamı Mustafa Kaplan yönetiminde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden mor-beyazlı takım, son 16 karşılaşmada mağlup olmadı.Ligde son yenilgisini 7. haftada karşılaştığı BUGSAŞ Spor'dan alan Hacettepe, Niğde Belediyespor, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Altay, Konya Anadolu Selçukspor ve Sakaryaspor ile berabere kaldı.Kaybetmeme serisinde Pendikspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor, Ottocool Karagümrük, Fethiyespor, SBS İnşaat Kırıklarelispor, Silivrispor, Bandırmaspor ve Karşıyaka'yı mağlup ederek 16 maçta 36 puan toplayan mor-beyazlılar, 23 karşılaşmada 42 puan topladı ve haftayı 3. basamakta tamamladı.Hacettepe'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarının tesadüf olmadığını, çok çalışarak bu noktalara geldiklerini söyledi.Kaplan, kardeş takım Gençlerbirliği ile yenilmezlik gururu yaşadıklarını belirterek, "Hacettepe, Ankara'nın köklü kulüplerinden. Biz de kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz." dedi."Benim görevim yeni Ahmet Çalıklar, İrfan Can Kahveciler, Uğur Çiftçileri Gençlerbirliği'ne ve Türk futboluna kazandırmak." ifadesini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:"Beştepe'de kardeş takımımız Gençlerbirliği ile birlikte yenilmezlik gururu yaşıyoruz. Onların İlhan Cavcav Sezonu'na tutuk başlamaları herkesi çok üzdü. Özellikle Ümit Özat'ın yeniden gelmesinin ardından muazzam bir çıkış yakaladılar. Oynadığı futbolla keyif veriyor. Ankara derbisinden sonra 9 maçtır yenilmediler. Bizim de 16 maçlık bir serimiz var. Belki bu seri sezon sonuna kadar sürmeyecek ama kazanılan öz güvenin bizi sezon sonunda istediğimiz yere taşıyacağına inanıyorum."Gençlerbirliği'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Sessegnon, başkent ekibinde başarılı form grafiği ile dikkat çekiyor. Özellikle takımı sahiplenmesi ve lider ruhlu olması Gençlerbirliği'nin ligde kalma hedefina her maç daha da yaklaştırıyor.Fransa'da Paris Saint Germain (PSG), İngiltere'de Sunderland ve West Bromwich gibi önemli ekiplerin formasını giyen Gençlerbirliği'nin yeni transferi Stephane Sessegnon,yeni takımında kendisini özgür ve güvenilir hissettiğini söyledi.Futbola Benin'in Requins takımında başlayan, Fransa'da PSG, Le Mans ve Montpellier, İngiltere Premier Lig'de Sunderland ve West Bromwich ekiplerinde forma giyen ve Türkiye'ye geldikten 2 gün sonra oynamaya başladığı kırmızı-siyahlı kulüpte 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 33 yaşındaki Beninli Stephane Sessegnon, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Fransız ekibi PSG için "Her zaman büyük bir kulüp." diyen Sessegnon, "Ben Paris'teyken de Paris Saint-Germain çok büyük bir takımdı. Elbette ekonomik bakımdan şimdi daha güçlü ve farklı ama Paris her zaman Paris'ti." diye konuştu.İngiltere Premier Lig'in "fiziğe dayalı", Fransa 1. Ligi'nin de "taktik ve istatistiğe dayalı" oynandığını vurgulayan Sessegnon, Spor Toto Süper Lig'de ise bu özelliklerin hepsinin görülebildiğini dile getirdi.Türkiye'ye gelmesinin ardından uyum sorunu yaşamadan kısa sürede Spor Toto Süper Lig'de kırmızı-siyahlı formayı giyerek görev almaya başladığına dikkati çeken Beninli futbolcu, "Bana gösterilen ilgiden çok memnun oldum. Kısa süre oldu ama Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin önemli ekipleriyle karşılaştık. Benim için bu çok iyiydi. Onlar ligin önemli kulüpleri ve onlara karşı oynamak çok keyifliydi. Hem saha içi hem saha dışında daha fazla kolektif olmalıyız. Bu maçlarda kolektif oyunumuz ön plana çıktı." diye konuştu.Sessegnon, transferi gündeme gelmeden önce Gençlerbirliği hakkında çok fazla bilgisinin olmadığını dile getirdi.Kırmızı-siyahlı takım hakkında Türkiye'deki arkadaşları ve internetten bilgiler topladığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Gelmeden önce Ümit Özat ile görüşmedim ilk geldiğim zamanlarda da fazla görüşemedik ama her zaman güler yüzlü bir insan." diye konuştu.Başkent ekibinde oyun sisteminin kendisine göre oynamasına ilişkin Sessegnon, "Daha önceki kulüplerim de bana göre oynamıştı ama burada kendimi daha özgür ve güvenilir hissediyorum." ifadesini kullandı."Maradona ve Zidane'ı çok seviyorum ama onlar gibi bir 10 numara olduğumu söyleyemem. Futbola sokakta başladım. Formasyon, taktik her şeye sokakta başladım. O günleri özlüyorum. Tatillerde, ülkeme gittiğim zaman arkadaşlarımla sokakta top oynayabiliyoruz ama sadece tatillerde. Herhangi bir problem olmuyor. Yıllarca sokakta oynadığım için kendime dikkat edebiliyorum."Devre arasında geldiği Süper Lig'de kısa sürede ligi domine eden ekiplerle karşılaştıklarını hatırlatan Sessegnon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ligin önemli takımları olduğunu, siyah-beyazlı ekibe karşı oynadıkları karşılaşmada zorlandıklarını söyledi.Süper Lig'de forma giyen çok sayıda futbolcuyu takip ettiğini kaydeden Sessegnon, Galatasaraylı Gomis ve Feghouli ile Beşiktaşlı Quaresma'ya dair "büyük oyuncular" tanımlamasını kullandı.Gençlerbirliği'nde forma giyen Brezilyalı Bady ile Rumen Matei, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hırvatistan temsilcisi Istra 1961'de oynayacak.Hırvatistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Istra 1961, Gençlerbirliği'nde forma giyen Brezilyalı futbolcu Bady ve Rumen Cosmin Matei'yi sezon sonuna kadar kiraladı.Istra 1961'den yapılan açıklamada, Bady ve Matei'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Kırmızı-siyahlıların efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatından önce son olarak Brezilyalı Bady ile sözleşme imzalamıştı.Başkent temsilcisinde Bady 9 maçta 1, Matei ise 16 karşılaşmada 1 gole imza atm