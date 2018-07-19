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Başakşehir gelecek sezona hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: AA
Başakşehir gelecek sezona hazırlanıyor
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19 Temmuz 2018 15:12
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalarını Salzburg'da sürdüren turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, kuvvet çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip, 19 Temmuz Perşembe akşamı saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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