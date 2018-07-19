Başakşehir gelecek sezona hazırlanıyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalarını Salzburg'da sürdüren turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, kuvvet çalışmaları yaptı.
Medipol Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekip, 19 Temmuz Perşembe akşamı saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalarını Salzburg'da sürdüren turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, kuvvet çalışmaları yaptı.
Medipol Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekip, 19 Temmuz Perşembe akşamı saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın