Başakşehir galibiyeti unuttu!

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Başakşehir'in galibiyet hasreti arttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir galibiyeti unuttu!
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02 Şubat 2021 23:12
Galatasaray'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. 

Ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde eden turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. 

TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, son 6 resmi maçını kazanamadı. 



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