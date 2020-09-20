Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma Süper Lig'de günün son maçlarından biri olacak.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray Gaziantep FK'yi mağlup ederek sezonu açmış, Başakşehir ise deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olmuştu.



İki takımın eksikleri



Başakşehir'de Azubuike dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Galatasaray'da ise Muslera ile Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Yeni transfer Etobo'nun durumu maç saatinde belli olacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Başakşehir

Mert

Caiçara

Skrtel

Epureanu

Hasan Ali

Mahmut

İrfan Can

Berkay

Aleksic

Visca

Demba Ba



Galatasaray

Fatih

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Emre Kılınç

Arda

Feghouli

Falcao



Aralarındaki 25. maç



Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.



Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı



Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi.



Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



Başakşehir'in evindeki maçlar



Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti.



Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.



Teknik adamların rekabetinde Terim üstün



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.



İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.



Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.



Arda Turan eski takımına karşı



Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek.



Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.



Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.



