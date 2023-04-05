Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir, NEF Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehir deplasmanda maçı 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile eşleşti.Medipol Başakşehir'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikada Patryk Szysz, 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Kaan Ayhan, 51. dakikada Mauro Icardi'den geldi.Sarı-kırmızılı takımada 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt nedeniyle, 40. dakikadaki Dries Mertens'in golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, itirazları nedeniyle 37. dakikada kırmızı kart gördü.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de son yaptıkları Adana Demirspor müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.Okan Buruk, lider oldukları Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yaptıkları maçın ilk 11'inde görevlendirdiği Nelsson, Rashica ve Oliveira'yı yedeğe çekti. Buruk, sol bek Sam Adekugbe'yi ise kadroya almadı.Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Zaniolo, Midtsjö, Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan'ı oynattı.Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer döneminde İtalya'nın Roma takımından transfer ettiği Zaniolo, 3 Süper Lig maçında forma giyerken bunların tamamında sonradan oyuna dahil oldu.Genç yıldız, Medipol Başakşehir mücadelesiyle Galatasaray'da ilk kez bir resmi müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.Zaniolo, süre aldığı 3 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılı ekibin genç sol beki Kazımcan Karataş, 12 resmi maçın ardından ilk 11'de görev yaptı.Galatasaray'da son olarak Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde 11'de oynayan Kazımcan, söz konusu maçta sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.Kazımcan, 25 Aralık 2022'deki İstanbulspor mücadelesinden sonra sarı-kırmızılı ekibin çıktığı 12 resmi müsabakada sadece 1 kez forma giydi.Söz konusu dönemde hiç ilk 11'de görev alamayan 20 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'e döndü.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de yer verdiği Berkay Özcan'ın yerine Lucas Biglia'yı Galatasaray karşısında sahaya sürdü.Medipol Başakşehir, sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu ve Caner Erkin yer aldı.Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı.Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie takımdaki yerlerini alamadı.Galatasaray sahasında oynadığı maça hızlı başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile çeyrek finalde oynadığı maçta sarı-kırmızılıların 5. dakikadaki golü VAR'a takıldı.Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi. VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı.İlk dakikadan itibaren karşılıklı pozisyonların olduğu maçta Başakşehir 1-0 öne geçti. Maçın 12. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti. Galatasaraylı futbolcular, Serdar Gürler'in ayağının tehlikeli şekilde kalktığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini belirttiler ama sonuç değişmedi.Tempolü geçen maçta Galatasaray 20. dakikada beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve durum 1-1 oldu. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Galatasaray'da ilk golünü attı.Maçın 30. dakikasında konuk ekip Başakşehir, bir kez daha öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı ve Başakşehir 2-1 öne geçti.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray deplasmanına konuk oldukları maçta kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Karşılaşmada dakikalar 37'yi gösterdiğinde Belözoğlu, hem dördüncü hakem hem de yan hakeme yaptığı itirazların sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Kadir Sağlam, yardımcılarının uyarısıyla kırmızı kartına başvurdu.Bu kararın ardından Belözoğlu tepkilerini sürdürdü ancak karar değişmedi.Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde attığı bir gol daha iptal edildi. Dries Mertens, 40.dakikada Kazımcan Karataş'ın ortasında topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol geçerli sayılmadı. VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a Mertens'in topa elle dokunduğunu iletti ve bu gol geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens, topa elle dokunmadığını belirtti ama sonuç değişmedi.Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın 45+8. dakikasında penaltı bekledi. Maçın 45+8. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Bu top Ömer Ali'ye çarptı. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline geldiği yönünde itirazda bulundu.Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı da dinledikten sonra oyunu sürdürdü. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, devam kararına tepki gösterdi. İlk yarı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 51. dakikada yeniden beraberliği yakaladı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Zaniolo'nun ceza sahası içinden altı pasa yaptığı ortada Icardi takımına eşitliği getirdi. Skoru 2-2 yapan Icardi, Galatasaray'ın NEF Stadyumu'ndaki 600. golünü kaydetti.Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın ikinci yarısında da sarı kırmızılılar penaltı itirazı yaptı. Mücadelede dakikalar 55'i gösterdiğinde Lima ile Icardi topa yükseldi. Top Lima'nın koluna çarptı. Pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam VAR kontrolü için bekledi. Pozisyon incelemesi sonrası VAR hakemi Özgür Yankaya'dan devam kararı geldi ve maç kaldığı yerden devam etti. VAR'dan gelen devam uyarısından sonra itirazlar sürdü ancak karar değişmedi.Galatasaray, Başakşehir'i ağırladığı maçta öne geçmeye çalışırken, konuk ekipten sürpriz bir gol daha geldi. Maçın 66. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in yerden ortasında Mahmut'un vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Ardından Szysz boş kaleye topu ağlara gönderdi. Galatasaray, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kalesinde 3 gol gördü.Başakşehir'in öne geçmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hemen oyuna müdahale etti. Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo ve Fredrik Midtsjö'yü kenara alan Okan Buruk, Yusnus Akgün, Milot Rashica ve Lucas Torreira'yı sahaya sürdü. Okan Buruk maçın 75. dakikasında Dries Mertens'in yerine Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Başakşehir'de aynı dakikada Aleksic, Serdar, Figueiredo kenara geldi. Berkay, Keny, Januzaj oyuna dahil oldu.Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakçı, sakatlandığı için 85. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Gomis oyuna girdikten kısa bir süre sonra Başakşehir kalesinde büyük bir tehlike yarattı. Maçın 87. dakikasında Bafetimbi Gomis ceza sahasında kafayla topa vurdu ama direğe takıldı. Barış Alper Yılmaz boşta kalan topa vurdu ama Başakşehir gole izin vermedi.Karşılaşmanın kalan bölümünde Galatasaray beraberlik golünü bulmak için tüm riskleri aldı ama sonuca ulaşamadı. Başakşehir 3-2'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.11. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.51. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Zaniolo'nun sağdan yaptığı ortada, ön direkte Icardi, topu filelere gönderdi: 2-2.66. dakikada Medipol Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aleksic'in içeri çevirdiği topa, kale sahasında Mahmut Tekdemir vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın müdahalede bulunduğu top, arka direkte uygun durumda bulunan Szysz'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak takımını 3-2 öne geçirdi.86. dakikada Rashica'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak, savunmada son anda araya giren Ahmed Touba'dan döndü.NefKadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SönmezMuslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 85 Gomis), Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö (Dk. 67 Oliveira), Zaniolo (Dk. 67 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Rashica), IcardiMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 74 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 75 Januzaj), Figueiredo (Dk. 75 Keny)Dk. 12 ve 66 Szysz, Dk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Kaan Ayhan, Dk. 51 Icardi (Galatasaray)Dk. 16 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Biglia (Medipol Başakşehir)