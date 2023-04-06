Başakşehir, Galatasaray eledi! Üçüncü kez bunu başardı

Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda üçüncü kez yarı finale yükseldi.



Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında yarı final oynayan Başakşehir, bir kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.



İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda 2-2'lik iki maç sonunda Fenerbahçe'yi penaltıyla eleyerek finale yükseldi, Konyaspor'a penaltılarla elenerek kupayı kaybetti.



Başakşehir, 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek yarı finalde elenmişti.



- Emre Belözoğlu'na kırmızı kart



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin 38. dakikasında kırmızı kart gördü.



Hakeme itirazları sonucunda 36. dakikada sarı kart gören Belözoğlu, itirazlarını sürdürdü ve 38. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek sahadan ihraç edildi.





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