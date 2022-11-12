Başakşehir Galatasaray CANLI İZLE, GS Başakşehir maçı izle
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Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor. Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.
Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi. Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı. Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş maçında oyuan giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı. Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Adana Demirspor formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta 805 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.
Muslera ve Gomis'ten alkışlanacak hareket!
Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra idare 5 milyon TL'lik bir prim belirlemişti. Sarı-kırmızılı grubun kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis bir karar alarak bu sayının alt yapı oyuncuları dahil herkese eşit yatırılmasını istedi. Galatasaray'da geçmişte birinci 11'de oynayanlar ve sonradan alana dahil olanlar tam prim alıyordu. Yedeklere yarım prim veriliyordu. Alt yapı oyuncularına da muhakkak bir oranda prim dağıtılıyordu. Muslera ve Gomis'in aldığı kararı tüm oyuncuların da büyük bir içtenlikle onaylaması topluluğun takdirini kazandı. Başakşehir çabası öncesindeki bu jest Florya'da adeta bayram havası estirdi. İdare ayrıyeten Dünya Kupası öncesinde sarı-kırmızılı oyuncuların ödemelerini tamamladı.
Galatasaray'da 3 puana 2 gün izin
Galatasaray'ın zirve yolundaki en önemli virajlarından biri olan Medipol Başakşehir maçı oyuncular açısından ayrıca farklı bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılılar bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılırsa ekstradan 2 gün izin daha yapacak. Dünya Kupası için verilen arada Teknik Direktör Okan Buruk'un takımın toplanması için düşündüğü tarihin 24 Kasım olduğu ancak Başakşehir maçında alınacak kötü bir sonuç halinde bunun 2 gün erkene çekilmesinin gündeme geleceği belirtildi. Böylece sarı-kırmızılı futbolcular için Başakşehir mücadelesi zirve yarışı için önemli bir maçın yanında farklı bir anlam kazandı. Bu durumun artı bir motivasyon yaratmasının beklendiği ifade edildi. Diğer taraftan verilecek arada sarı-kırmızılılar ilk planda hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Cim-Bom iki hafta sonra ise soluğu Antalya'da alacak ve burada çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray bu süreçte hazırlık maçları da oynayacak.
Okan Buruk'tan, Dries Mertens'e özel görev!
Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i, Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor. Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak. Okan hoca, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi. Okan Buruk, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını bekliyor.
Galatasaray için bir maçtan fazlası!
Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Lider F.Bahçe'yi takip eden 24'er puanlı iki takım, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçını kazanarak havaya giren G.Saray, deplasmanda Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmak istiyor. Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kadroyu bozmayacak.
Galatasaray kendini aşmak istiyor
G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018- 19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.
Galatasaray'da en büyük koz Icardi
Süper Lig'in zirvesinde bugün dev bir maç var. Şampiyonluk kazanmak isteyen Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. 2 haftadır kazanarak kötü gidişata son veren sarı-kırmızılılar bugün zorlu deplasmandan da 3 puan çıkararak Dünya Kupası arasına huzurlu şekilde gitmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde özellikle 2. yarıda iyi bir futbol sergileyerek galibiyete uzanan kadrosunu bozmayacak. Sezon başında kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü kullanan Buruk bugün yine Milot Rashica ile Barış Alper Yılmaz'a şans tanıyacak. Cimbom'da hücumun ana aktörü Beşiktaş derbisindeki gibi yine Mauro İcardi olacak. Okan Buruk, kanat oyuncularından meşin yuvarlağı Arjantinli yıldız ile buluşturmalarını istedi. Genç çalıştırıcının bugün özel görev verdiği isimlerden biri de Milot Rashica. Başakşehir'in sol kanatta savunma zaafları yaşayacağını düşünen Okan Buruk, Kosovalı yıldızı savunma arkasına kaçırarak tehlike oluşturmaya çalışacak. Galatasaray'ın yaptığı son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir toplantı yaptı, 90 dakika boyunca maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.
Başakşehir Galatasaray maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Başakşehir - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Başakşehir Galatasaray maçı öncesi son durum
Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
Galatasaray Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Rashica, Mertens, Icardi
3 isim sınırda
Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ilk kez karşı karşıya
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu. Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapacak.
Kazanan takım Dünya Kupası arasına ikinci girecek
Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken karşılaşmayı kazanan takım, FIFA Dünya Kupası arasına ikincilik olarak girecek. Haftaya 24'er puanla ikinci giren iki takımdan kazanan taraf, koltuğun tek başına sahibi olacak.