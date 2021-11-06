Teknik Direktör Emre Belözoğlu



🔰14 Maç

✅11 Galibiyet

⭕2 Beraberlik

❌1 Mağlubiyet



Puan Ortalaması: 2.5 pic.twitter.com/6PVyAkSQBw



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Başakşehir'i konuk etti.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ve 61. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı 90+2. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı ve puanını 18'e yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.Başakşehir, milli ara sonrasında Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.2. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.21. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.30. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.38. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-261. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.84. dakikada Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı.90+1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3Yeni MalatyaZorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim BozbeyErtaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Dk. 46 Jospin), Karim Hafez, Mounir (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 83 Bwalya)Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Lima), Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 87 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Zulj), Berkay Özcan (Dk. 71 Aleksic), Chadli (Dk. 71 Gulbrandse), OkakaDk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 59 Visca, Dk. 61 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)Dk. 45+2 Ndong ve Adem Büyük, Dk. 67 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Visca (Medipol Başakşehir)