Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü aldı

"PERFORMANSIMI YUKARI ÇIKARIP, DÖNECEĞİM"

Fenerbahçe'de yeni kadro planlamasında yer almayan ve son Karagümrük maçı kadrosuna da alınmayan Deniz Türüç, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımımız'da 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Deniz Türüç imza sonrasında, "Önümüzdeki sezon Başakşehir formasını, ülkemizde ve Avrupa'da gururla ve mutlulukla taşıyacağım. Fenerbahçe'de edindiğim tecrübeler ve birikimlerle, Başakşehir'de performansımı yukarıya çıkarıp kulübüme daha güçlü geri döneceğim. Her zaman, her yerde desteğiyle yanımda olan sizlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.