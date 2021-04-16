Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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16 Nisan 2021 10:54
Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Pazar günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

Cumartesi

13.30 Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Erzurumspor - Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor - Zorbay Küçük

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor - Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe - Galatatasay - Fırat Aydınus

Pazar

Gaziantep FK - Kasımpaşa - Arda Kardeşler

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Cüneyt Çakır



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