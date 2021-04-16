Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Pazar günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Cuma
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
Cumartesi
13.30 Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Erzurumspor - Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor - Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor - Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatatasay - Fırat Aydınus
Pazar
Gaziantep FK - Kasımpaşa - Arda Kardeşler
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Cüneyt Çakır
Pazar günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Cuma
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
Cumartesi
13.30 Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Erzurumspor - Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor - Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor - Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatatasay - Fırat Aydınus
Pazar
Gaziantep FK - Kasımpaşa - Arda Kardeşler
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - Cüneyt Çakır