Başakşehir Fenerbahçe maçı Canlı yayın izleme, FB link

Canlı bein FB Başakşehir izle, FB Başakşehir maçı canlı yayın izle, Başakşehir Fenerbahçe beIN Sports canlı maç linki, FB Başakşehir maçı izle, Fener maçı canlı yayın linki, Digitürk Başakşehir Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan kritik Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

18 Nisan 2021 19:01
Başakşehir Fenerbahçe maçı Canlı yayın izleme, FB link
Canlı Başakşehir Fenerbahçe izle! Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA







BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmada Ümit Öztürk VAR hakemi olarak görev yapacak.



EMRE BELÖZOĞLU: BU FIRSAT KAÇMAZ

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor.



"BU GOL BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK"

Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, Ankaragücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun tahmini doğru çıktı. Genç teknik adam A.Gücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi. Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım ile koronavirüs testi pozitif çıkan Deniz Türüç bu maçta forma giyemeyecek.  Fenerbahçe'de ameliyat edilecek olan Altay Bayındır'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti bu karşılaşmada oynayamayacak. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Başakşehir




Fenerbahçe



FENERBAHÇE'DE 8 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

 

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.



BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE 26. MAÇ 

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE ALTAY DEPREMİ!

Fenerbahçe'de Altay Bayandır şoku yaşanıyor. Altay'ın önceki gün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğinden travma geçirdi. Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildi ve ameliyat olmasına karar verildi. Altay sezonu kapattı.

AYKUT KOCAMAN VE EMRE BELÖZOĞLU BU KEZ RAKİP

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak 2. kez Başakşehir'le birlikte Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Fenerbahçe'de teknik adam olarak da uzun yıllar görev yapan Kocaman'ın karşısında bu kez, 2010-11 ile 2012-13 (Yarım dönem hariç) arasında 2.5 sezon hocalığını yaptığı eski oyuncusu Emre Belözoğlu olacak. Emre Belözoğluu'nun, Kanarya'nın başına geçmesi sonrasında, "Emre'nin, Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" diyen tecrübeli çalıştırıcının, eski öğrencisine karşı nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor. Bu sezon Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'le, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Kocaman, ligde en son 17 Mart 2017'de Konya'nın başında 3-2'lik (d) bir galibiyet almıştı. Sonrasındaki 2 lig sınavında ise 1 beraberlik ve 1 yenilgisi olan deneyimli ismin Fener'e karşı toplamda 20 maçta 6 galibiyeti, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 İSİM SINIRDA

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

FENER'E EKSTRA MOTİVASYON

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor.

Diğer Haberler

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı)
Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok