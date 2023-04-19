Başakşehir Fenerbahçe maçı BEIN izle, FB maçı linki

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı form durumları



Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU