Başakşehir Fenerbahçe izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı form durumları



Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

:. Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 7 futbolcu maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Başakşehir ile Fenerbahçe, tarihlerinde 30. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 29 maçta Fenerbahçe 15 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına 40 gol atarken Başakşehir ise 32 kez gol sevinci yaşadı.



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