Başakşehir Fenerbahçe izle canlı, FB Başakşehir maçı yayını

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Ömer Ali ve Ahmed Kutucu ile birlikte kadro dışı bırakılan Caiçara Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osai, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe: "Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 10 km üzerinde koşan Ali Şansalan'ın bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir -Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz." pic.twitter.com/ge33nHR3fL



Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo görev bekliyor.UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt'a götürülmeyen Portekizli orta saha, Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.Teknik direktör Vitor Pereira'nın 25 yaşındaki oyuncuya en az bir devre şans verip, siftah yaptırması bekleniyor.Burak Kapacak da aynı şekilde kulübede sıra bekleyecek.Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e eski takım arkadaşı Matteo Guendouzi'den övgü dolu sözler geldi.Şu anda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen ve Arsenal'de Mesut Özil ile arkadaş olan Guendouzi, "Mesut Özil benim için harika bir rol model. Aynı zamanda kardeşim gibidir. Benim için Mesut Özil, en iyi Alman oyuncudur. Alman futbol tarihinin de en iyi 10 isminden biridir" sözlerini kullandı22 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Arsenal'de beni hemen kanatlarının altına aldı ve benimle özel olarak ilgilendi. Çok yardımcı oldu. Bundan dolayı benim için bir ağabey gibi. Onu hem futbolcu hem de insani olarak çok saygı duyuyorum. Mesut Özil'e hayranım." dedi.Mesut'un kendisine öğrettikleri sorulurken, "Mesut'un olağanüstü top becerileri var, harika paslar atar. Mesela bana şöyle derdi, "Kendinize ve yeteneklerinize güvenin. Güçlü yönlerinize ve oyunuza inanın çünkü siz kendinizi en iyi takımlarda gösterme potansiyeline sahipsiniz." açıklamasını yaptıFenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mesut Özil, sarı lacivertlilerde toplam 17 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor - Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin Başakşehir maçına VAR hakemi olarak atanan Ali Şansalan hakkında açıklama yaptı.Kamuoyu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın dikkatine başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır. Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km'nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan'ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz. Antalya'da oynanan, 19.00'da başlayıp 20.45'te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul'a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur. İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus'un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.Saygılarımızla,Fenerbahçe Spor Kulübü"Bu sezon 7 resmi maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira iddialı. Sivasspor beraberliğiyle bozulan galibiyet serisine Başakşehir maçıyla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Portekizli, "Buraya yarım kalmış bir işi tamamlamak için döndüm. Hedefimiz belli; şampiyon olmak. Bunun için ihtiyacımız olan her şey bize sunulmuş durumda. Bu desteği karşılıksız bırakmayacağız" dedi. Her kulvarda başarı hedeflediklerini vurgulayan Pereira, "Sadece ligi değil, Türkiye Kupası'nı da istiyoruz. Avrupa'da da önemli işler yapabilecek kadroya sahibiz" derken, "Tüm bunlar için daha güçlü, daha agresif olmamız gerek" ifadesinde bulundu. Son vuruşları geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli, "Daha çok çalışarak başarabiliriz. Öz geçmişime burada kazandığım kupaları da eklemek istiyorum" diye konuştu.Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Entracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Min Jae Kim ile Attila Szalai Almanlar'da büyük iz bıraktı. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner iki oyuncuyu soyunma odası koridorunda bekleyip tebrik etti.Glasner maç sonu yaptığı açıklamada da "Her atağımızda Kim ve Szalai duvar gibi karşımıza çıktılar. Onları geçmek pek mümkün olmadı. Çok iyi oynadılar" şeklinde konuştuKim ile Szalai'nin Avrupa'nın üst düzey takımlarında rahatlıkla forma giyebileceğini ifade eden Glasner, "Her ikisi de hep ayakta kaldı. Yardımlaşmaları da bizim işimizi daha da zorladı" dedi.Kim ile Szalai'nin birlikte oynadığı 4 resmi maçta Fenerbahçe biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol yedi. Sarı-Lacivertliler bu sezonki 7 resmi maçta kalesinde toplam 4 gol gördü