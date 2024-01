Başakşehir Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Miguel Crespo ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu da teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.Fenerbahçe, Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Edin Dzeko, ligde 16 golle krallık yarışında zirvede. Kritik maçlarda sahne alıp takımını sırtlayan Boşnak forvet için son Samsunspor karşılaşması iyi geçmedi. 37 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı net fırsatlarla takımının 1 puana razı olmasının etkenlerinden biriydi. Dzeko'nun oyundan çıkarılırken kulübeye doğru yaptığı el kol hareketleri de gündem oldu. Dünyaca ünlü golcü ise bunları arkasında bıraktı, gözünü Başakşehir mücadelesine çevirdi. Edin Dzeko Başakaşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli futbolcu, "Başakşehir maçında hep birlikte en iyisini yapacağız. Samsunspor beraberliği bir kazaydı ve bizim ritmimizi düşürmeyecek. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Yıldız oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün ligde uzun süre şampiyon olamaması hoş bir durum değil. Ben ve arkadaşlarım bu hasrete son vermek için buradayız. Taraftarlarımız ve bu takım, şampiyonluğu hak ediyor." ifadelerini kullandı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma ile toplam 26 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 20 kez gol sevinci yaşadı ve 7 kez de asist performansı sergiledi.7-1'lik Konyaspor maçında hattrick yapan Edin Dzeko, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını boş geçti. Hatta 1-1 biten Samsunspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle tepki çeken Boşnak yıldızın Başakşehir mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a gol sözü verdiği belirtildi. Dzeko'nun "Son iki maçta gol atamadım. Ancak bu defa gollerimi atacağım. Şüpheniz olmasın" dediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi. Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.Son oynanan Samsunspor maçında Kadıköy'de 2 puan bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Kartal, "Samsunspor beraberliğine takılıp kalmayacağız. Önümüzde kazanılmayı bekleyen kritik bir karşılaşma var. Başakşehir'i yenip önümüze bakacağız. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Hep birlikte kenetlenerek, mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. 1-1 biten Samsunspor maçını unutmaları gerektiğini söyleyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz 7 maçtır mağlubiyet görmedi. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Samsun'daki puan kaybını kafanızdan silin. Unutmayın, lider hala biziz. Asıl bu akşam puan kaybedersek sonuçları daha ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun oyundan çıkarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararını beğenmemesi ve buna tepki göstermesi sonrası Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleşti. Kartal, görüşmeye, Dzeko'nun yanında takımın liderlerinden Dusan Tadic'i de çağırdı. Sarı-Lacivertliler'de Samsunspor maçında kaybedilen iki puanın yankıları sürerken, en çok tartışılan konulardan biri, Edin Dzeko'nun çıkarken verdiği tepki olmuştu. Ayrıca Teknik Direktör İsmail Kartal'in, takımın en önemli hücum oyuncuları olan Dzeko, Tadic ve İrfan Can'ı oyundan alması eleştiri konusu oldu. Hamlelerin neticesinde sonuç değişmeyince bu tepkiler daha da yükseldi. Dzeko'nun da çıkarken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararını beğenmemesi ve buna tepki göstermesi sonrası Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleşti. Kartal, kaptan Dzeko ve takımın liderlerinden Tadic ile toplantı yaptı. İkiliye, bu değişikliğin gerekçelerini anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında da bu değişikliğe gerekçe olarak o bölgeye daha dinamik oyuncular alarak hareket kazandırma istediğini ifade etmişti. Kaptan Dzeko da tepkisinin anlık olduğunu ifade etti. Üçlü arasında bir sorunun bulunmadığı vurgulandı.Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde. İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Yüksek, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı.Samsunspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 3 puanı alarak moral bulmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Rade Krunic de sahneye çıkacak. Sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda gözler Boşnak yıldıza çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncusunu 8 numarada oynatmayı düşünüyor. Bugün zorlu mücadelede 11'de başlayacak olan tecrübeli orta saha ile özel bir toplantı da yapıldı. Krunic, kariyerindeki 330 resmi maçta 117 kez 8 numara, 90 defa 10 numara, 42 kez 6 numarada forma giydi. Tam bir görev adamı olan başarılı futbolcunun sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak. Kartal'ın ısrarları üstüne transfer edilen Krunic, sahada en iyisini yaparak hocasının güveninin karşılığını vermeyi istiyor.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.'in yöneteceği mücadeleninLigin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, DzekoVolkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Josef, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek.Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.