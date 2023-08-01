Başakşehir, Eyüpspor'u 3 golle yendi

RAMS Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-1 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan hazırlık maçında turuncu-lacivertlilerin gollerini Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo ve Mohamed Fofana kaydetti.
Eyüpspor'un tek golü ise Adrien Regattin'den geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan hazırlık maçında turuncu-lacivertlilerin gollerini Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo ve Mohamed Fofana kaydetti.
Eyüpspor'un tek golü ise Adrien Regattin'den geldi.