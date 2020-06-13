Başakşehir, evinde yenilmiyor!

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Başakşehir, rakibini 2-0 mağlup etti ve evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir, evinde yenilmiyor!
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13 Haziran 2020 21:30
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.

Evindeki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



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