Başakşehir evinde iki golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir ile Francesco Farioli'nin yönetimindeki Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada Philippe Keny'nin ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber ligde oynadığı 4. maçta da kalesinde gol görmeyen Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Alanyaspor 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.



MAÇTAN NOTLAR



Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada kaleci Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.



Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.



TRAORE İLK KEZ KADRODA



Medipol Başakşehir'in yeni transferi Betrand Traore, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.



Teknik direktör Emre Belözoğlu, Burkina Fasolu hücum oyuncusuna yedekler arasında maç kadrosunda yer verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.



76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.



85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 75 Keny), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka (Dk. 75 Traore)



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Balkovec (Dk. 86 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Candeias), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı), Eduardo (Dk. 57 Targhalline)



Goller: Dk. 23 Serdar Gürler, Dk. 85 Keny (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Güneş, Dk. 65 Leroy Fer, Dk. 90+2 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Okaka (Medipol Başakşehir)





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