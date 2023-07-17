Başakşehir, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın futbolcusu Emre Kılınç'ı transfer gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor
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17 Temmuz 2023 15:35
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 15:47
Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç'a transfer için Süper Lig'den talip çıktı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Emre Kılınç'ı gündemine aldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Emre Kılınç için bonservis bedeli ödemek istemeyen Başakşehir, 28 yaşındaki futbolcudan bonservis durumunu çözmesini istedi.

Başakşehir'in bu ilgisinin ardından Emre Kılınç, Galatasaray yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

BU HAFTA İÇERİSİNDE NETLİK KAZANACAK

Yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emre Kılınç'ın geleceği bu hafta içerisinde netlik kazanacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Emre Kılınç, Galatasaray forması ile çıktığı 80 maçta 9 gol ve 8 asistle oynadı.

ANKARAGÜCÜ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydi ve 32 maçta 4 asiste imza attı. 

 
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