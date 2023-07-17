Başakşehir, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor

ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığıa transfer için Süper Lig'den talip çıktı.Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Emre Kılınç'ı gündemine aldı.Emre Kılınç için bonservis bedeli ödemek istemeyen Başakşehir, 28 yaşındaki futbolcudan bonservis durumunu çözmesini istedi.Başakşehir'in bu ilgisinin ardından Emre Kılınç, Galatasaray yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.Yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emre Kılınç'ın geleceği bu hafta içerisinde netlik kazanacak.Emre Kılınç, Galatasaray forması ile çıktığı 80 maçta 9 gol ve 8 asistle oynadı.28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydi ve 32 maçta 4 asiste imza attı.