Başakşehir, Emre Kaplan ve Mert Çelik'i Bandırmaspor'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iki genç futbolcusunu Bandırmaspor'a gönderdi.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcu önümüzdeki sezon kiralık olarak Balıkesir temsilcisinin formasını giyecek.



Başakşehir altyapısında yetişen Emre Kaplan daha önce kiralık olarak Bodrumspor, Atakaş Hatayspor ve Adanaspor formalarını giymişti.



Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Mert Çelik de Başakşehir altyapısında futbola başlamış, daha önce kiralık olarak Kırşehir Belediyespor ve Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'de oynamıştı.





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